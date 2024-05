Região italiana abre conta corrente para ajudar RS

Segundo o governador italiano, "o sentimento que nos une é forte e saber que famílias inteiras estão agora sem comida, água potável e eletricidade desde o dia 27 de abril desencadeou a cadeia de solidariedade".

Zaia explicou ainda que "esta primeira intervenção, além de reduzir simbolicamente as distâncias, pretende demonstrar concretamente o carinho que sentimos por todos e pelos venezianos que residem há anos no Brasil".

A conta, denominada "Região do Vêneto apoia emergência das enchentes no Rio Grande do Sul" tem o seguinte código IBAN IT: 35 A 02008 02017 000107108523.

Enquanto isso, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou que o governo importará até milhões de toneladas de arroz, principalmente dos países do Mercosul, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional deste grão.

"O problema é que teremos perdas do que ainda está na lavoura, e algumas coisas que já estão nos armazéns, nos silos, que estão alagados. Além disso, a grande dificuldade é a infraestrutura logística de tirar do Rio Grande do Sul e levar para os centros consumidores", afirmou Fávaro.

A catástrofe ambiental já deixou 100 mortos e 128 desaparecidos, cerca de. 400 cidades afetadas e mais de 200 mil pessoas deslocadas, além de 372 feridos. (ANSA).