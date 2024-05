Escolas precisam de educação sexual e não de evangelização

A origem do projeto, como dito pelo próprio âncora, é o programa Escola do Amor, apresentado pelo casal Renato e a Cristiane Cardoso. Segundo o site oficial, o projeto "visa a educação amorosa dos jovens, ensinando-os a compreender, conviver com as dúvidas e emoções da idade". Nele, são realizadas palestras de 45 minutos e depois os participantes ganham um livro escrito pelos apresentadores do programa semanal.

Nesta altura do texto, caro leitor, não sei sua opinião sobre o assunto. Em alguma medida, sendo bem generoso, até pode parecer que se trata de uma iniciativa bacana, mas na verdade ela é incrivelmente problemática e das mais diversas formas.

O primeiro ponto que me chamou muito a atenção foi a falta de repercussão negativa sobre o projeto. Apesar de a reportagem ser de seis anos atrás, eu ouvi falar pela primeira vez sobre o projeto apenas na semana passada através de um post de uma professora do curso de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Fiquei bem chocado, pois muitas fake news tiveram proporções absurdas e bastante repercussão negativa. Lembram do suposto "kit gay" que o governo petista mandaria para as escolas? Lembram da mamadeira de piroca? Lembram do suposto projeto para ensinar crianças a transarem e a se tornarem homossexuais?

Por que todas essas fake news repercutiram tanto e um projeto totalmente enviesado, que nem mentira é, não repercutiu? Cadê o Nikolas Ferreira e seus semelhantes encabeçando um movimento de proteção às crianças? Não é coincidência, pois o público que repercute e cria as fake news citadas é conivente com o projeto descrito nesta coluna.

Devemos respeitar a laicidade da educação

Temo estar ficando repetitivo em minhas colunas, mas há um projeto por trás de tudo isso. Quem é o dono da Record TV? O bispo Edir Macedo. Um homem que, segundo a Forbes, tem uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 10 bilhões. A Record é claramente uma rede evangélica. Ela não esconde isso e não há qualquer tipo de problema, na verdade. Assiste quem quer e está tudo certo. No entanto, levar um projeto com tanto viés para dentro das escolas e dizendo que ele é laico é de um absurdo tremendo. Não é laico, é uma evangelização da educação e isso simplesmente não pode ser permitido.