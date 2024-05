Data Center da Elea abriga serviços durante emergência no RS

SÃO PAULO, 9 MAI (ANSA) - Em meio à maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul, o único data center com acesso seco do estado está abrigando emergencialmente a distribuidora de energia estadual, hospitais, instituições e empresas prestadoras de serviços essenciais.

Trata-se do POA1, da Elea Digital Data Centers, que tem atuado na manutenção das operações críticas de TI na região desde o início da tragédia.

A estrutura no bairro de Bela Vista, em Porto Alegre, está completamente operacional e disponível para mais demandas de serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados.