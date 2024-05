Futuro de Ímola na F1 é colocado em dúvida

BOLONHA, 9 MAI (ANSA) - O presidente do Automóvel Clube da Itália (ACI), Angelo Sticchi Damiani, colocou em dúvida a manutenção do circuito de Ímola, na região da Emilia-Romagna, no calendário da Fórmula 1.

De acordo com o dirigente, a situação contratual da histórica pista italiana, que sediou por vários anos o Grande Prêmio de San Marino, é bastante "complexa".

"O contrato expira em 2025 e, obviamente, há algumas discussões que precisamos fazer com a F1. Tudo dependerá muito do que acontecerá na Europa nos próximos dois ou três anos", explicou.