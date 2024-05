Meloni precisa ser menos infantil, diz Salman Rushdie na Itália

TURIM, 9 MAI (ANSA) - O escritor Salman Rushdie, vítima de um ataque a faca que o deixou cego de um olho em agosto de 2022, participou nesta quinta-feira (9) do Salão do Livro de Turim e disse que a premiê da Itália, Giorgia Meloni, precisa ser "menos infantil".

A declaração fez referência a uma polêmica entre a primeira-ministra e o escritor e jornalista Roberto Saviano, famoso por suas denúncias contra a máfia Camorra, que o jurou de morte.

"Ouvi falar do contencioso entre a senhora Meloni e Roberto Saviano. Sob meu risco pessoal, devo dizer que os políticos deveriam ter o couro mais duro, porque um político de hoje, além de ter grande poder, possui também muita autoridade", afirmou Rushdie no primeiro dia do Salão do Livro, principal feira literária da Itália.