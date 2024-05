Cena de horror: assassinato brutal de família em 1981 segue sem solução

Jovem de 14 anos encontrou família brutalmente assassinada em uma cena de horror dentro da própria casa. Uma das filhas de Sue, Sheila Sharp, na época com 14 anos, havia passado a noite em uma festa do pijama com amigos e, quando voltou para a própria cabana, encontrou a mãe, irmão e a amiga assassinados.

Os dois irmãos mais novos de Sheila, Greg e Rick, então com cinco e dez anos, estavam bem e dormindo em um quarto da cabana, junto com um amigo.

Outra irmã, Tina, de 12 anos, estava desaparecida. O crânio dela só foi encontrado três anos depois da tragédia, a mais de 80 quilômetros de distância de onde aconteceram os assassinatos. A causa de sua morte não pôde ser determinada devido à decomposição avançada, mas acredita-se que ela também foi assassinada.

Após o caso, turistas começaram a evitar Keddie, e o local logo se tornou uma "cidade fantasma". A cabana onde aconteceram os assassinatos foi demolida em 2004.

Cabana onde aconteceram os assassinatos da família Sharp Imagem: Reprodução / Gabinete do Xerife do Condado de Plumas

Investigações

Cena do crime sugeria mais de um assassino. Ainda segundo a People, que teve acesso ao relatório da cena do crime, foram encontradas duas facas e um martelo ensanguentados no interior da cabana. "Quem fez isso — e havia mais de uma pessoa — devia estar coberto de sangue", disse Doug Thomas, que era xerife do condado de Plumas na época do assassinato e liderou a investigação.