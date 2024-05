Papa faz apelo por anistia a detentos em ano de Jubileu

"Devido ao ritmo de vida frenético, aos receios quanto ao futuro, à falta de garantias de emprego e de proteção social adequada, de modelos sociais em que a procura do lucro em vez do cuidado com as relações dita a agenda, assistimos a vários países com uma situação preocupante de diminuição da natalidade", alerta.

De acordo com o religioso, "é urgente que, além do compromisso legislativo dos Estados, não falte o apoio convicto das comunidades crentes e de toda a comunidade civil, porque o desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, como fruto da fecundidade do seu amor, dá um futuro a cada sociedade e é uma questão de esperança: depende da esperança e gera esperança".

Francisco deixou claro que espera que se construa um "futuro marcado pelo sorriso de tantos meninos e meninas que, em muitas partes do mundo, podem encher os demasiados berços vazios".

