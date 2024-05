Bocelli emociona ao presentear professor de SP com ingressos

"Eu cheguei em casa, contei para a minha mãe, e ela me deu a ideia de mandar um e-mail para a equipe do Andrea Bocelli. E eu gastei todo o vocabulário que você já me ensinou na minha vida, escrevi um texto contando que queríamos fazer uma surpresa para você, e você foi colocado na lista de convidados do Andrea Bocelli", contou ela, entre risos da turma.

O professor, Milton Pantoja da Silva, se emocionou a receber o envelope com os convites. "Nunca imaginei que vocês fossem se preocupar com uma coisa tão maravilhosa. Estou sem palavras".

"A gente queria mostrar para você o quanto somos gratos por tudo o que você nos ensina", acrescentou a aluna, seguida de gritos de "ele merece" por parte da turma.

Na legenda do vídeo, a equipe de Bocelli escreveu: "Nada é impossível. Seja criativo, confie, acredite e aja por amor, e a vida vai te impressionar! Obrigado aos nossos muito jovens amigos. E, professor Milton Pantoja da Silva, nos vemos no Brasil muito em breve!".

Bocelli se apresentará em Belo Horizonte em 17 de maio, após 12 anos de seu último concerto em Minas Gerais. Na sequência, retornará ao Rio de Janeiro em uma apresentação única e exclusiva no dia 19, em um palco montado na área da piscina do hotel de luxo da rede Fairmont, tendo a Praia de Copacabana ao fundo como cenário. Esta apresentação será mais intimista, para uma plateia de 750 pessoas.

Já no dia 21 do mesmo mês, Bocelli vai para Brasília, enquanto que o Allianz Parque, na capital paulista, fechará a turnê nos dias 25 e 26. Os shows contarão com a presença de convidados especiais para os tradicionais duetos, como o próprio filho de Bocelli, Matteo, e a cantora brasileira Sandy. (ANSA).