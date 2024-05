'Não nos convence', diz delegado após motorista de Mercedes negar racha

Carlos André Pedroni prestou depoimento hoje no 2º DP de Barueri. A suspeita é de que ele tenha atingido a moto enquanto disputava um "racha" com o motorista de outro Mercedes. A mulher que estava na garupa precisou passar por procedimento cirúrgico e teve a perna direita amputada.

O simples fato de ele negar o racha com as imagens que nós temos e com as que estão sendo analisadas, não nos convence. Agora, não dá para afirmar isso [que era um racha] nós temos que trabalhar com provas técnicas.

Delegado Ednelson Martins

Delegado afirmou que não cabe prisão temporária neste momento da investigação. "Falar em prisão nesse momento é complicado. Mas isso não significa que, eventualmente, ele não possa ser preso", destacou. Pedroni será indiciado por lesão corporal gravíssima, fuga do local do acidente e omissão do socorro.

Polícia investiga itinerário do empresário. Objetivo é traçar o caminho que ele percorreu. "Nós não temos essa informação [se ele bebeu bebida alcoólica]. Estamos traçando o itinerário de onde ele percorreu. Se ele parou em algum lugar, se ele frequentou algum lugar. Ele falou que vinha de São Paulo. Foi levar a namorada até SP para buscar algumas roupas para dormir aqui [em Barueri]. No retorno aconteceu o acidente".

Em depoimento, o homem afirmou que foi vítima de uma recente tentativa de sequestro. Por isso, teve medo e fugiu do local do acidente. Sobre isso, o delegado afirmou que não há registro do caso. "Por isso que não nos convence. A gente vai continuar trabalhar com as várias imagens que nós temos. Vamos partir para a perícia técnica, no veículo, aferir a velocidade e com isso vamos ter mais convicção".

Empresário se apresentou à polícia