MP do RJ indica que advogada sequestrada tinha relacionamento com suspeito

Supostamente, a ideia era que Lourival encontrasse os sequestradores e fizesse o pagamento do resgate, tudo sob o pretexto de que estaria ajudando o amigo. No dia 11 de março, data marcada para pagamento do resgate e liberação da mulher, o denunciado Lourival, de posse do dinheiro e após despistar Benjamin, disse que iria à comunidade do Terreirão, na zona oeste do Rio de Janeiro, para encontrar os sequestradores. Entretanto, ele foi a uma concessionária para comprar um veículo avaliado em meio milhão, em nome da filha dele, Maria Luiza Vieira Fadiga.

Após o pagamento do resgate em reais, dólares e bitcoins, Anic não foi liberada pelos sequestradores. Benjamin teria recebido outra mensagem, supostamente escrita e enviada pela esposa, no sentido de que não se tratava de um sequestro, sendo certo que toda artimanha teria sido engendrada por ela para fugir em companhia do amante, segundo a mensagem, um policial civil.

Delegada diz que não há indícios de que a advogada tenha forjado o próprio sequestro. Procurada pela reportagem, a delegada Cristiana Bento, titular da 105ª DP e responsável pela investigação, não quis comentar o caso, mas afirmou que a hipótese de que Anic tenha forjado o sequestro "não ficou comprovado nos autos". "Não podemos afirmar", disse.

Para realizar o crime, Lourival teria contado com a ajuda de filhos e da companheira, segundo as investigações. Dezenas de ligações entre os suspeitos foram identificadas no dia do crime. Todos foram denunciados pelo Ministério Público: os filhos Maria Luiza Vieira Fadiga e Henrique Vieira Fadiga, além da companheira Rebecca Azevedo dos Santos e do próprio Lourival.

Lourival mantinha relacionamento simultâneo com várias mulheres, dentre elas a vítima Anic e Rebecca. A casa de Rebecca, era, portanto, frequentada assiduamente por Lourival, sendo certo, inclusive, que era para lá que ele estava indo, quando veio de Foz do Iguaçu e foi preso temporariamente. Na qualidade de amante e comparsa de Lourival, Rebecca tinha plena ciência de todo o plano criminoso por ele arquitetado, sendo certo que ela e Maria Luíza continuaram mantendo contato com pessoas do convívio negocial de Lourival, na cidade de Foz de Iguaçu e no Paraguai, dando continuidade às suas atividades ilícitas enquanto ele se encontrava preso, além de ocultar as provas do crime.

Trecho da denúncia do Ministério Público

Participação de Rebecca

Após a prisão de Lourival, em 6 de abril, Rebecca foi para Foz do Iguaçu para resolver a questão da entrega dos 950 celulares com um fornecedor paraguaio, retornando em 7 de abril. Além disso, ela foi a primeira e a última pessoa com quem ele se comunicou, no dia do sequestro, fazendo contato com ela por 17 vezes.