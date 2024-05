Moro se beneficiou da bandeira branca entre Moraes, o TSE e o Senado

Porém, os ataques da extrema direita ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, devido à inelegibilidade de Jair Bolsonaro e aos inquéritos sobre a tentativa de golpe de Estado que estão sendo por ele conduzidos no STF mudaram o cenário.

Senadores passaram a lembrar que a câmara alta do parlamento é responsável por analisar a cassação de ministros de cortes superiores e que, após a eleição de 2026, a correlação de forças pode mudar. Demandavam um gesto de "pacificação" do Poder Judiciário.

Muita gente entrou em cena, como o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre.

O caso em questão envolvendo Moro, sobre os limites de gastos de pré-campanha, era polêmico e poderia ter tido qualquer desfecho. Claro que nenhum ministro vai afirmar que a decisão da corte foi modulada politicamente, mas o contexto em que ela aconteceu importa.

E não passou batida a unanimidade no resultado, com os votos do relator Floriano Peixoto de Azevedo Marques, de André Ramos Tavares, de Cármen Lúcia e do próprio Moraes, que tem dado a linha de uma parte da corte. Se não era um recado, ficou parecendo um.

O STF ainda deve apanhar muito, da extrema direita nacional e internacional, quando começar o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Mais do que "pacificação", o julgamento pode produzir um "respiro" na pancadaria.