Apesar de ter absolvido Moro, TSE humilhou ex-juiz: 'Não é modelo ético'

Em nome do pragmatismo político, Sergio Moro (União-PR) parece não ter se importado com as críticas que sofreu dos ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na sessão de ontem (21), que resultou na absolvição do senador. Depois de ter ouvido que não era um modelo ético e que seus gastos foram censuráveis, o ex-juiz da Lava Jato comemorou o resultado unânime em seu favor.

"Muita gente, sem conhecimento, afirmava que era impossível a preservação do meu mandato. Que eram favas contadas, até com certo desrespeito ao Judiciário, e o meu mandato seria cassado. Aí nós temos que nos orgulhar do nosso Judiciário que mostrou essa independência", declarou.

Apesar de terem concluído que não houve fraude na pré-campanha de 2022, foram muitas as críticas que os ministros da Corte fizeram à conduta de Moro. O relator do processo, Floriano Marques Neto, questionou a ética do ex-juiz.