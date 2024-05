Filme une Brasil e Itália em história sobre busca por origens

A personagem então decide viajar para a Basilicata, no sul da Itália, em busca de suas origens e ganha a companhia da mãe, uma viúva de 70 anos que leva um golpe financeiro, e da própria filha, uma jovem de 19 que sonha em ganhar o mundo e fugir das pressões familiares.

"Ela tem essa crise no relacionamento e começa a olhar para dentro, por isso volta para a Itália", afirmou Amaral, que fez questão de escolher cidades históricas da Basilicata - os chamados "borghi" - para ambientar o filme, como Anzi, Calvello, Rotonda, Maratea, Matera e Pietra Pertosa.

A produção conta inclusive com apoio da Agência de Promoção Territorial (APT) da região, e o elenco é formado por Ângela Vieira, Eriberto Leão e Paloma Bernardi, figuras conhecidas do público brasileiro, e pelos italianos Edoardo Costa, Elena Silvi e Giulia Ragazzini.

As gravações na Itália começaram neste mês e devem durar cerca de três semanas. Entre o fim de maio e o início de junho, as filmagens seguem para São Paulo, e no fim do mês que vem, para Minas Gerais.

"A gente quer fazer o lançamento no fim deste ano para aproveitar o turismo de raízes e chegar no cinema e no streaming no ano que vem. Vai ser uma boa repercussão para a Basilicata, que os brasileiros não conhecem muito", ressaltou a atriz e produtora.

Para ela, essa pequena região do sul da Itália foi ideal para ambientar a história de "Loucos Amores Líquidos". "Tem gente acolhedora, praia, montanha, comida boa, tudo calhou nessa Itália perfeita. Foi uma visitação a nosso interior", disse.