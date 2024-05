Presa por stalkear médico fez 500 ligações em um dia e criou 2 mil números

Kawara fez ameaças contra a família do médico. O filho, que na época tinha 8 anos, foi procurado. ''As ameaças eram no sentido de que se ele não falasse com ela, Kawara ia falar que eles tinham um caso e destruir o casamento dele'', explicou a advogada Danielle Medeiros.

Defesa do médico diz que os dois ''nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento''. A artista foi atendida pelo médico em 2018, em Ituitaba, e a partir de então passou a procurá-lo em todos os plantões médicos.

O que diz a defesa de Kawara

O advogado afirma que havia um relacionamento amoroso entre os dois. ''Essa situação é comprovada por prints, provas testemunhais, que nunca foram valoradas corretamente pelo poder judiciário e pela autoridade policial'', garante Jean Fillipe Alves da Rocha.

Defesa afirmou ao UOL que ela descumpria as cautelares, mas ''não de forma unilateral''. ''Ele também vinha atrás dela, nutria nela a vontade, o desejo e a paixão de ainda viverem um relacionamento'', contou.

Não há como falar em crime, defende advogado. Sendo uma relação recíproca, não há que se falar em stalker. A defesa informou que vai ''buscar absolvição e a realidade dos fatos''.