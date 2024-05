Itália leva discussão sobre fentanil ao G7 da Justiça

De acordo com o ministro italiano, estas questões e as da luta contra a criminalidade transacional e o tráfico de seres humanos serão os primeiros temas a serem discutidos no novo "Grupo de Justiça de Veneza", um órgão permanente criado por ocasião da cúpula, que visa reforçar e coordenar iniciativas sobre assuntos urgentes. (ANSA).

