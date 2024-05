'Fracasso do amor': o que a Igreja Católica pensa da eutanásia?

O papa Francisco disse nesta quarta-feira (22) que a eutanásia "é um fracasso do amor" e "nunca é fonte de esperança ou preocupação genuína" com quem sofre, apontando os cuidados paliativos para as pessoas doentes e em fase terminal.

Em mensagem enviada ao primeiro simpósio internacional inter-religioso sobre cuidados paliativos, que acontece na cidade canadense de Toronto, o Pontífice expressou sua preocupação com a necessidade de "ajudar os doentes e moribundos a perceber que não estão isolados ou sozinhos, que a sua vida não é um peso".

"Os verdadeiros cuidados paliativos são radicalmente diferentes da eutanásia, que nunca é uma fonte de esperança nem uma preocupação genuína pelos doentes e moribundos. Pelo contrário, é um fracasso do amor, um reflexo de uma 'cultura do descartável' em que as pessoas já não são consideradas um valor fundamental a ser cuidado e respeitado", garantiu.