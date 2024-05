Porto Alegre volta a alagar, e consulato italiano é evacuado

Segundo as últimas informações oficiais, por causa das recentes chuvas o nível do Guaíba aumentou 13 centímetros nas últimas horas, atingindo já nas primeiras horas do dia 3,95 metros (o nível de inundação é a partir dos 3 metros).

Às fortes chuvas se soma o problema do sistema de drenagem das águas que não funciona por causa da inundação, provocando o acúmulo das chuvas sem nenhuma possibilidade de escoamento. No contexto da nova emergência, as autoridades também anunciaram o fechamento das escolas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.