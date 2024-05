Putin estaria pronto para cessar-fogo na Ucrânia, diz agência

ROMA, 24 MAI (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria pronto para interromper a guerra na Ucrânia com um cessar-fogo negociado que reconheça "as atuais linhas do campo de batalha".

De acordo com fontes russas, ouvidas pela agência Reuters, o mandatário expressou "frustração" a um pequeno grupo de conselheiros sobre as tentativas apoiadas pelo Ocidente para impedir as negociações e a decisão de seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de descartar as tratativas com Moscou.

"Putin pode lutar enquanto for necessário, mas também está pronto para um cessar-fogo que congelará a guerra", afirmaram as fontes russas que já trabalharam com Putin.