Itália envia ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Além disso, há tendas para 4,5 mil pessoas, cinco geradores de 60 kVA/h, 2 potabilizadores capazes de produzir 64 mil litros de água potável por dia, quatro tanques de 10 mil litros para armazenamento de água potável, totalizando 30 toneladas de bens.

O envio da ajuda é uma iniciativa do ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, e é organizada e financiada pela Direção-Geral para a Cooperação e o Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália (MAECI), em colaboração com o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas.

A entrega oficial dos suprimentos será acompanhada pelo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e pelo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso.

Cortese chegou hoje ao Rio Grande do Sul e se dirigirá a Bento Gonçalves, onde se reunirá com o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira e encontrará as autoridades locais, os representantes do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, empresários e representantes da comunidade italiana, incluindo a presidente do Comites do estado, Cristina Mioranza.

O embaixador italiano também irá a Canoas para acompanhar a chegada do avião italiano e visitará as regiões atingidas pelas enchentes com o objetivo de manifestar solidariedade ao Rio Grande do Sul e verificar a extensão e as necessidades da reconstrução do território.

O estado tem uma histórica ligação afetiva com a Itália, principalmente por abrigar atualmente 120 mil cidadãos italianos. Além disso, estima-se que haja no estado cerca de 4,5 milhões de pessoas com descendência italiana, correspondendo a 40% da população total. (ANSA).