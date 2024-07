G20 das Finanças tem acordo técnico sobre declaração conclusiva

SÃO PAULO, 25 JUL (ANSA) - Os negociadores dos países do G20 chegaram a um acordo em nível técnico sobre o documento conclusivo da reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do grupo, no Rio de Janeiro, que agora será submetido ao aval político dos chefes de delegação.

"Prefiro não comentar os termos, já que a reunião não se concluiu, mas o próprio ministro [da Fazenda, Fernando Haddad] fez alguns comentários sobre os objetivos. E, nas negociações que se encerraram em nível técnico, podemos dizer que os objetivos foram alcançados", disse a embaixadora Tatiana Rosito, coordenadora da Trilha de Finanças do G20 e secretária de Assuntos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores.

"A expectativa é de que haja um comunicado final da reunião de ministros e presidentes de bancos centrais, uma declaração em nível ministerial sobre cooperação internacional em matéria tributária e uma declaração da presidência sobre questões geopolíticas [chair's statement]", acrescentou.