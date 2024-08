Hamas e Jihad Islâmica reivindicam explosão em Tel Aviv

TEL AVIV, 19 AGO (ANSA) - Os grupos fundamentalistas Hamas e Jihad Islâmica, que controlam a Faixa de Gaza, reivindicaram nesta segunda-feira (19) a autoria da tentativa de atentado ocorrida em Tel Aviv, em Israel, na noite de domingo (18).

Em comunicado, as organizações afirmam que se tratou de um "ataque suicida" e alertam que ações do tipo continuarão enquanto o Exército israelense não sair do enclave palestino.

A tentativa de atentado foi protagonizada por um homem palestino originário de Nablus, na Cisjordânia, e que morreu após a explosão da bomba que ele carregava em sua mochila.