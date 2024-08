Netanyahu diz que Israel enviará negociadores ao Egito

Todos os três já participaram das tratativas em Doha na semana passada.

A reunião entre Netanyahu e Blinken durou cerca de três horas e ocorreu em meio ao impasse nas negociações com o Hamas, que negou nesta segunda-feira que as conversas tenham avançado.

"Foi uma reunião positiva", diz um comunicado divulgado pelo gabinete do premiê de Israel.

As principais divergências dizem respeito ao controle dos corredores Filadélfia, entre Gaza e Egito, e Netzarim, que atravessa o centro do enclave a partir da divisa com Israel até o Mar Mediterrâneo.

O Hamas é contra a permanência de tropas israelenses no território, enquanto o país judeu aceitou apenas reduzir gradualmente o número de militares no corredor Filadélfia.

