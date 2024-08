TIM Brasil escolhe Nokia para expandir rede 5G em 15 estados

"Esse acordo é um marco significativo em nossa parceria de longo prazo com a Nokia, destacando nossa dedicação mútua à inovação tecnológica. Enquanto o 5G continua revolucionando a conectividade, estamos comprometidos a levar esses avanços para mais brasileiros", declarou Marco Di Costanzo, CTO da TIM Brasil.

A rede de quinta geração da operadora já cobre 60% da população urbana brasileira, e o acordo com a Nokia teve repercussões positivas inclusive em Milão, onde as ações da Telecom Italia lideraram os ganhos no pregão desta segunda-feira (19), com alta de 3,92%. (ANSA).

