Musk compara Moraes a vilões de filmes após ameaça contra X

SÃO PAULO, 29 AGO (ANSA) - O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), ironizou nesta quinta-feira (29) o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao compará-lo com vilões dos filmes "Harry Potter" e "Star Wars".

Em seu perfil na rede social, o magnata compartilhou uma foto produzida por Inteligência Artificial (IA) Grok, da qual é proprietário, na qual Moraes aparece com olhos maquiados e de toga segurando dois sabres de luz.

"Grok: Gere uma imagem como se Voldemort e um Lord Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil", escreveu Musk na publicação. "É estranho", concluiu ele.