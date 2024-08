Moraes bloqueia recursos financeiros da Starlink, de Elon Musk

(ANSA) - BRASILIA, 29 AGO - O Supremo Tribunal Federal (STF) bloqueou os recursos da empresa Starlink, do magnata Elon Musk, para pagar as multas da rede social X (antigo Twitter).

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, acontece em meio à crise deflagrada pela falta de um representante na sede da plataforma do bilionário sul-africano no país.

No entendimento do magistrado, a empresa de internet por satélite Starlink e a plataforma X fazem parte de um mesmo grupo econômico, comandado por Musk.