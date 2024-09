Escândalo de infidelidade derruba ministro da Cultura da Itália

A polêmica eclodiu no fim de agosto, quando Boccia publicou nas redes sociais um agradecimento por ter sido nomeada "conselheira do ministro para grandes eventos", informação logo desmentida pelo governo.

Para provar sua proximidade com Sangiuliano e a ligação institucional com o ministério, Boccia passou a divulgar documentos, fotos, capturas de tela, vídeos e gravações telefônicas, inclusive arquivos relativos a uma visita às escavações no sítio arqueológico de Pompeia programada para os ministros da Cultura do G7 em 20 de setembro.

Na terça passada (3), Meloni convocou Sangiuliano para prestar esclarecimentos e decidiu manter o ministro no cargo.

Logo depois, ele deu uma longa entrevista ao principal telejornal da emissora pública RAI, durante a qual revelou ter tido um caso extraconjugal com Boccia, mas negando ter gastado dinheiro público para levar a amante em compromissos oficiais.

A mulher, por sua vez, disse em entrevista ao jornal La Stampa, publicada nesta sexta-feira, que Sangiuliano estava sendo "ameaçado", mas sem afirmar por quem, e que ela fez diversas viagens nos carros da escolta do então ministro, que é casado com a jornalista Federica Corsini, da RAI.

"Nunca usei um euro do ministério para atividades impróprias.