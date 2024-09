Silvio Almeida é acusado de assédio sexual; Governo investiga

"O ministro Silvio Almeida foi chamado esta noite (5) a prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinicius Carvalho, e ao Advogado-geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas na imprensa contra ele", explicou o Planalto, destacando que "o governo reconhece a gravidade das denúncias".

Por sua vez, o ministro afirmou que as acusações são "mentirosas" e anunciou que vai acionar os órgãos do governo para que investiguem as denúncias.

"Encaminharei ofícios para Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e Procuradoria-Geral da República para que façam uma apuração cuidadosa do caso", escreveu.

Por fim, Almeida ressaltou que "repudia com absoluta veemência as mentiras" que estão sendo feitas contra ele. "Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país", concluiu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.