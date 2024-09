Itália inaugura museu imersivo de memória antimáfia

ROMA, 11 SET (ANSA) - Uma espécie de museu interativo e imersivo com uma coleção de histórias e testemunhos sobre massacres da máfia foi inaugurado em Corleone, na região da Sicília, no sul da Itália.

O espaço foi criado pela empresa "Plesh" e é inspirado no aplicativo de viagens "NOma - Luoghi e storie NOmafia", feito pela associação "Sulle Nostre Gambe", ou seja, todo material permanente ficará disponível em uma grande sala escura. Com isso, o visitante ficará cercado por três grandes paredes interativas.

A iniciativa está localizada na Casa del Popolo, na via Bernardino Verro, rua batizada com o nome do primeiro prefeito socialista de Corleone assassinado pela máfia em 1915, que fundou neste mesmo edifício a cooperativa "Unione Agricola".