Reino Unido anuncia ajuda à Ucrânia em visita de Lammy e Blinken

"Juntamente com os Estados Unidos, estamos empenhados em dar à Ucrânia o que necessita para resistir à invasão ilegal da Rússia", declarou Lammy.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores britânico explicou que o novo pacote de apoio à Ucrânia inclui, além do fornecimento de armas, uma parte econômica, como os 242 milhões de libras (285 milhões de euros) destinados a "necessidades humanitárias, de energia e estabilização imediata" diante da destruição causada pelos ataques da Rússia". O Reino Unido também pretende fornecer garantias de empréstimos ao Banco Mundial no valor de US$ 484 milhões (440 milhões de euros) até ao final do ano, a fim de fortalecer a economia da Ucrânia.

Em relação ao armamento, também está previsto o envio de equipamentos para aviões de combate F16, canhões AS90 e barcos militares, conforme confirmado pelo Ministério da Defesa em Londres. (ANSA).

