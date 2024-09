Neta de Mussolini deixa partido de Meloni: 'Sou moderada'

O FI, do ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, defende o princípio do "jus scholae", ou seja, a concessão de cidadania para filhos de imigrantes nascidos na Itália e que tenham concluído 10 anos de estudo nas escolas do país, mas o FdI é contra.

Rachele é meia-irmã da ex-senadora e ex-eurodeputada Alessandra Mussolini, antiga militante do FI e que, nos últimos anos, aderiu a causas progressistas, como a defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+.

Ambas são filhas do pianista Romano Mussolini, quarto filho do ditador fascista com Rachele Guidi. (ANSA).

