Papa critica repressão de protestos na Argentina

BUENOS AIRES, 20 SET (ANSA) - Em um encontro em Roma, na Itália, o papa Francisco criticou nesta sexta-feira (20) a repressão dos protestos na Argentina por parte do governo de Javier Milei.

O líder da Igreja Católica reivindicou a implementação de políticas de redistribuição da riqueza, sublinhando que "não se trata de comunismo".

"Me mostraram as imagens da repressão, onde a polícia reprimiu os trabalhadores que exigiam os seus direitos nas ruas como se fossem desordeiros. Em vez de gastarem com justiça social, gastam na compra de gás de pimenta", declarou o pontífice durante um encontro com representantes de movimentos sociais.