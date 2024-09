Lula rebate Zelensky e diz que Netanyahu promove 'genocídio'

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenou nesta quarta-feira (25) com veemência o comportamento de Israel e declarou que a solução para a guerra na Ucrânia "é diplomática, não militar".

Em uma entrevista coletiva em Nova York, nos Estados Unidos, após concluir as agendas internacionais no país, o petista disse que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, promove "genocídio" no Oriente Médio.

"Eu condeno de forma veemente esse comportamento do governo de Israel e tenho certeza que a maioria do povo de Israel não concorda com esse genocídio", disse.