'Settimana' se renova para 150 anos da imigração italiana

SÃO PAULO, 26 SET (ANSA) - A Settimana della Cucina Regionale Italiana, um dos eventos mais aguardados do cenário gastronômico em São Paulo, anunciou os restaurantes participantes da 13ª edição da iniciativa, que acontece de 21 a 27 de outubro e chega com novidades para celebrar os 150 anos de imigração que unem Itália e Brasil.

Além de cardápios dedicados a cada uma das 20 regiões do "Belpaese" e preparados por chefs vindos diretamente da Itália, a "Settimana" terá um menu especial para celebrar a cozinha ítalo-brasileira da capital paulista, com pratos como polenta, sardela, tortelli de abóbora, fusilli à calabresa, o clássico file à parmegiana e sagu de vinho com creme de baunilha.

"Pela primeira vez na história da Settimana, São Paulo será apresentada como uma '21ª região italiana'", diz um texto no perfil oficial do evento no Instagram. A homenagem caberá ao restaurante Basilicata, casa centenária situada no bairro da Bela Vista, tradicional reduto de italianos na cidade.