Lula ordena repatriação de brasileiros no Líbano

"A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais", acrescenta o comunicado.

Lula e Vieira discutiram a situação no Líbano, onde vivem 21 mil brasileiros, durante visita ao México para a posse de Claudia Sheinbaum como presidente.

Enquanto isso, o sindicato dos servidores do Itamaraty (Sinditamaraty) manifestou "preocupação" com a situação dos diplomatas brasileiros no Líbano e lembrou que os Estados Unidos já ordenaram a saída de seu pessoal no país. (ANSA).

