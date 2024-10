Inscrição na Itália pede que turistas voltem para casa

BELLUNO, 2 OUT (ANSA) - Uma inscrição pedindo para que turistas deixem a Itália foi vista nesta quarta-feira (2) na encosta sul do Tre Cime di Lavaredo, no extremo norte do país.

A frase "Turistas vão para casa" estava presente havia alguns dias em uma grande pedra na região, mas ganhou repercussão nacional após Moreno Pesce, montanhista e atleta paralímpico, divulgar o inscrito nas redes sociais.

Os vândalos escreveram a frase em um ponto próximo ao lugar onde foi descoberto recentemente duas pegadas de dinossauros.