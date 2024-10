'Pedidos por desescalada ajudam Irã', diz Israel na ONU

O ataque iraniano foi uma retaliação pelos assassinatos de Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, em Teerã, em 31 de julho, e Hassan Nasrallah, comandante máximo do Hezbollah, em um bombardeio israelense em Beirute, capital do Líbano, no dia 27 de setembro.

"As ações do Irã em Israel ocorreram no pleno respeito a nosso direito à autodefesa, segundo o artigo 51 da Carta da ONU", declarou o embaixador de Teerã nas Nações Unidas, Amir Saeid Iravani, durante a reunião do Conselho de Segurança.

"Estamos prontos para adotar novas medidas defensivas contra outras ações militares, se necessário. Não vamos hesitar", garantiu.

Já o representante do Líbano, Hadi Hashem, acusou Israel de "intensificar os crimes" contra o país, que "enfrenta uma crise humanitária sem precedentes". "O fato de que Israel define a operação militar no Líbano como 'limitada' não é verdadeiro. Os danos a civis e infraestruturas civis são imensos", salientou.

