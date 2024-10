Secretário da ONU condena ataque do Irã a Israel e apela por paz

Guterres enfatizou que os violentos conflitos no Oriente Médio estão "rapidamente tornando-se um inferno", lembrando que há uma semana informou "o Conselho de Segurança sobre a situação alarmante no Líbano" e "desde então as coisas foram de mal a muito, muito pior".

"Desde então temos visto uma escalada dramática, tão dramática que me pergunto o que resta do quadro estabelecido com a resolução 1701", acrescentou ele.

O secretário da ONU afirmou ainda que "os civis estão a pagar um preço terrível", o que condena veementemente, e lembrou que "as forças israelenses têm conduzido ataques aéreos incessantes em todo o Líbano, incluindo Beirute".

Por fim, explicou que "os Estados Unidos e a França, com o apoio de vários outros países, propuseram um cessar-fogo temporário que permitiria que as negociações fossem retomadas", mas "Israel rejeitou essa proposta e intensificou os seus ataques, incluindo o bombardeio da sede do Hezbollah, onde o seu líder foi morto".

"É absolutamente essencial evitar uma guerra total no Líbano que teria consequências profundas e devastadoras", reiterou Guterres, ressaltando que "esse ciclo mortal de represália deve parar". (ANSA).