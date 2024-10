34º Prêmio Ernesto Illy recebe 622 inscrições

SÃO PAULO, 4 OUT (ANSA) - A 34ª edição do "Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso" recebeu 622 amostras de candidatos aos troféus de melhor grão de cada região produtora no Brasil e também do país como um todo.

"Essa quantidade de amostras é bastante significativa. Neste ano as peneiras estavam menores, com grãos miúdos, mas com boa qualidade. Também selecionamos excelentes cafés naturais", disse Aldir Teixeira, CEO da Experimental Agrícola do Brasil - braço da illy - e presidente da comissão julgadora do prêmio desde a primeira edição, em 1991.

"Os cafeicultores estão se aprimorando cada vez mais na produção de cafés de qualidade, com práticas agrícolas sustentáveis e provenientes de agricultura regenerativa", acrescentou.