Itália emplaca plano de ação contra tráfico de migrantes no G7

MIRABELLA ECLANO, 4 OUT (ANSA) - Os ministros do Interior do G7 aprovaram nesta sexta-feira (4), durante reunião em Mirabella Eclano, na Itália, um plano de ação contra o tráfico de seres humanos, tema caro ao país por conta da crise migratória no Mediterrâneo.

Segundo o ministro italiano do Interior, Matteo Piantedosi, a iniciativa consiste em cinco pontos: reforço das capacidades investigativas das forças de polícia; aumento da cooperação internacional com o compartilhamento de boas práticas; intensificação da cooperação com países terceiros; campanhas de sensibilização com a implementação de monitoramento dos fluxos; e atenção à dimensão virtual dos serviços oferecidos pelos traficantes, frequentemente publicados nas redes sociais.

"A prioridade é o desmantelamento dos cartéis que obtêm lucros imensos enquanto colocam em risco a vida dos migrantes", disse Piantedosi.