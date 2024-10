Lula vota em eleições municipais e defende democracia

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (6) no primeiro turno das eleições municipais, que elegerá prefeitos e vereadores em 5.569 cidades.

O petista registrou seu voto na Escola Estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Lula estava acompanhado dos candidatos à Prefeitura das cidades de São Bernardo, Diadema, Mauá e Santo André, além da primeira-dama, sua esposa Janja, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.