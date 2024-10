Consórcio leva doações a vítimas de tragédia no RS

SÃO PAULO, 8 OUT (ANSA) - Um consórcio que tem a Associação de Amizade Itália-Brasil entre seus membros vai entregar dois contêineres com materiais provenientes da Europa, incluindo medicamentos, roupas e utensílios domésticos, para vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

A iniciativa é realizada em parceria com a consultoria Pantalica Partners e com o Fundo Escola Viveiro 2030, e a entrega dos bens será feita na cidade gaúcha de São Leopoldo.

"É a maior ajuda não governamental que chega ao Brasil para auxiliar pessoas que ficaram sem abrigo por causa das enchentes.