Vítima mais jovem em Gaza tinha apenas 2 horas de vida

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de 14 mil crianças em Gaza e na Cisjordânia morreram em um ano de conflito entre as forças israelenses e do Hamas. O órgão também informou que outras milhares foram feridas, sendo que "todas vivem com medo e em condições terríveis". "As crianças não são um alvo e precisam de um cessar-fogo agora", afirma o Unicef no X. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.