Tajani encontra governador de São Paulo e empresas brasileiras

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, chegou ontem (8) a São Paulo, onde hoje (9) inaugura os trabalhos do Fórum Empresarial Itália-Brasil com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Organizado em colaboração com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o evento contará com a participação de mais de 300 representantes de empresas italianas e brasileiras, bem como dos principais players do sistema italiano de internacionalização.

"Faremos com que nossas sedes diplomáticas tornem-se instrumentos para consolidar cada vez mais a nossa presença empresarial e, com a equipe de internacionalização, ICE, Simest, CDP e Sace, também estamos desenvolvendo iniciativas financeiras inovadoras. As exportações representam 40% do nosso PIB, e o Sistema Itália deve se reforçar também na América Latina", declarou Tajani.