Leclerc afirma que não vê a hora de Hamilton chegar na Ferrari

TRENTO, 10 OUT (ANSA) - O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, declarou que não vê a hora de ter Lewis Hamilton, da Mercedes, como companheiro de equipe e analisou que poderá aprender muito com o heptacampeão mundial de Fórmula 1.

Hamilton defenderá a escuderia de Maranello a partir da próxima temporada da principal categoria do automobilismo mundial. Na oportunidade, o britânico vai assumir a vaga do espanhol Carlos Sainz.

"Não vejo a hora, todo parceiro tem pontos fortes e fracos com os quais aprender. Hamilton terá poucos defeitos e será uma grande oportunidade de aprender com ele. Será muito interessante, porque quando olho os dados e tento aprender com os outros a pergunta que sempre fica é: meu carro é capaz de fazer isso?", disse o monegasco em um evento na Itália.