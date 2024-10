Meloni e líder da UE discutem guerra no Oriente Médio

ROMA, 11 OUT (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta sexta-feira (11), à margem da cúpula Med 9 em Pafos, no Chipre, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para discutir os desdobramentos da guerra no Oriente Médio.

De acordo com relatos, o foco da reunião, além dos desenvolvimentos mais recentes na crise deflagrada por Israel após ataques contra o Líbano, foi a guerra na Ucrânia e a preparação do Conselho Europeu da próxima semana.

As duas líderes também se concentraram, em particular, em questões de migração e no relançamento da competitividade europeia, acrescentaram fontes oficiais.