Ministro italiano diz querer 'maior colaboração' com Brasil

ROMA, 11 OUT (ANSA) - O ministro da Agricultura e Soberania Alimentar da Itália, Francesco Lollobrigida, destacou nesta sexta-feira (11) a amizade, a colaboração e os laços culturais do seu país com o Brasil.

O político, que visitou a nação sul-americana em setembro, fez a declaração após participar de um fórum internacional em território italiano.

"No ano das presidências do G20 do Brasil e do G7 da Itália, e tendo em vista a COP30 em Belém em 2025, queria trazer uma mensagem de compromisso para uma colaboração cada vez maior em um setor-chave como a agricultura, fundamental para ambos os países, para contribuir para um futuro de intercâmbio e crescimento econômico", escreveu Lollobrigida em suas redes sociais.