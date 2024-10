Mais um soldado da Unifil é ferido no sul do Líbano

BEIRUTE, 12 OUT (ANSA) - Mais um soldado da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) foi ferido durante combates no sul do país árabe.

Em comunicado, a Unifil disse que um militar do quartel-general am Naqoura foi "atingido por tiros de arma de fogo devido a atividades militares em curso nas proximidades".

"Ainda não sabemos a origem dos disparos", acrescenta a nota.