Ataques contra Unifil são 'inaceitáveis', diz Meloni a Netanyahu

ROMA, 13 OUT (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e disse que os recentes ataques a bases da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) são "inaceitáveis".

Segundo comunicado do governo italiano, Meloni destacou "a absoluta necessidade de que a segurança do pessoal da Unifil", que tem mais de mil soldados do país europeu em seu contingente, "seja sempre garantida".

"Meloni reiterou a inaceitabilidade de que a Unifil tenha sido atacada pelas forças armadas israelenses, recordando como a missão age sob mandato do Conselho de Segurança para contribuir com a estabilidade regional", salienta a nota.