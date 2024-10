Papa cobra 'respeito' a forças da ONU no Líbano

VATICANO, 13 OUT (ANSA) - O papa Francisco cobrou neste domingo (13) que as tropas de paz das Nações Unidas sejam respeitadas no Oriente Médio, na esteira dos ataques do Exército de Israel contra bases da Força Interina da ONU no Líbano (Unifil).

Em seu Angelus dominical, o líder da Igreja Católica destacou que acompanha "com preocupação" o desenrolar da crise e pediu mais uma vez "um cessar-fogo imediato em todas as frentes".

"Sou solidário a todas as populações envolvidas, na Palestina, em Israel e no Líbano, onde peço que sejam respeitadas as forças de paz das Nações Unidas. Rezo por todas as vítimas, pelos deslocados e pelos reféns, que desejo que sejam libertados imediatamente, e espero que esse grande e inútil sofrimento acabe em breve", disse o Papa.