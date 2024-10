Itália goleia Israel e mantém liderança na Liga das Nações

Os israelenses deram um pequeno susto nos italianos ao marcarem um gol olímpico em uma cobrança de escanteio de Mohammad Abu Fani, mas a reação do país parou por aí.

O duelo em Údine, no norte do país, ficou marcado pelas estreias de Daniel Maldini, filho do lendário ex-zagueiro Paolo Maldini e neto de Cesare Maldini, e de Lorenzo Lucca.

Maldini, inclusive, fez uma excelente jogada que originou o quarto e último tento da Azzurra diante dos israelenses.

Com o triunfo, a Itália fechou a Data Fifa na liderança do grupo 2 da Liga A da Nations League, com 10 pontos, um a mais em relação aos franceses. A Bélgica aparece em terceira, somando quatro, enquanto Israel, que está zerada, segura a lanterna.

O próximo compromisso da Azzurra será em 14 de novembro, quando enfrentará a Bélgica pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos do torneio da Uefa. (ANSA).